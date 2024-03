Anche Monza avrà la sua “City Life“

(Di sabato 23 marzo 2024) L’area dismessa affacciata sul Rondò dei Pini, corrispondente a una porzione di piazzale Virgilio, diventerà un ampio spazio verde con zone per lo sport e per i giochi, un biolago per il riciclo dell’acqua, un anfiteatro, percorsi pedonali e parcheggi ad uso pubblico: è in arrivo una vera e propria rivoluzione in chiave moderna nell’area dismessa della ex ditta Colombo, un punto della città da decenni lasciato a se stesso. Un investimento di 1 milione e 422 mila euro da parte del Comune - derivati dagli oneri versati da Iperal per l’apertura del nuovo ipermercato che sorgerà tra piazzale Virgilio e viale Lombardia - renderà il sito paleoindustriale una piccolamonzese: un parallelismo tutt’altro che casuale, dal momento che a redigere il progetto, tra gli altri, vi è lo studio P’arcnouveau, lo stesso ad aver curato la realizzazione di ...

