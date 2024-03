Anche l’Italia si attiva a sinistra contro i blocker

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Accendere i riflettoriin Italia sul blocco farmacologico della pubertà in bambine e bambini con disforia e/o con comportamenti non conformi al genere e definire urgentemente linee guida per l’assistenza a questi minori: è la richiesta di Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi-e vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera, dopo lo scandalo WPATH e dopo che il Servizio sanitario inglese (Nhs) ha definitivamente vietato la somministrazione dei pubertyai ragazzi gender non-conforming. In seguito alla svolta inglesein Francia la cosiddetta terapia affermativa è all’attenzione della politica: un gruppo di senatori repubblicani ha annunciato una proposta di legge per interdire interventi medici e chirurgici per la transizione dei minori e l’Haute Autorité de Santé (Has) ...