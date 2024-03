Anche Blake Lively chiede scusa per aver preso in giro Kate Middleton

(Di sabato 23 marzo 2024) Re Carlo III, il premier Rishi Sunak, il sindaco di Londra, la gente comune... Sul social network X, fioccano i messaggi di sostegno all’indirizzo della principessa, che ieri ha annunciato die un tumore, di nonlo annunciato prima per non turbare i figli e che ha già cominciato la chemioterapia. Tra i primi a esprimere la loro vicinanza, subito dopo l’annuncio, Jill Biden, Emmanuel...

Kate Middleton, le folli teorie del complotto e i meme che adesso fanno vergognare Anche i vip: Blake Lively si scusa, Kim Kardashian no - C'è chi ha cancellato i post, rendendosi conto della gaffe. Chi non l'ha ancora fatto, forse non rendendosene conto. E chi, più onestamente, ha chiesto scusa.ilmessaggero

Kate Middleton ha il cancro, il messaggio di Meg Bellamy - L’attrice, che ha interpretato la Principessa del Galles nell’ultima stagione di The Crown, la serie Netflix (visibile Anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) che attraversa oltre ...tg24.sky

Kate, social all'attacco: dall'assenza di William alla sorella Pippa in vacanza, la principessa lasciata sola - Dopo il videomessaggio in cui Kate Middleton fa luce sulle proprie condizioni di salute, dichiarando di avere il cancro e di aver iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva, i social si ...leggo