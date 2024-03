“Amici” | Todaro ci va giù pesante | si accende la competizione per il serale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 23 marzo 2024) Personaggi Tv. Questa sera andrà in onda la prima puntata deldie Raimondoha le idee molto chiare sui suoi allievi. In gara ci sono anche quest’anno tre squadre: una capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, un’altra guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e l’ultima composta da Anna Pettinelli e Raimondo, che non vedono l’ora di sorprendere il pubblico di Canale 5. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Fabrizio Corona, ritorno di fiamma con la storica ex? Con chi l’hanno beccato Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, il cordoglio per la dolorosa scomparsa in Mediaset Raimondo, cosa ha rivelato suldi “” Anna Pettinelli e Raimondosono pronti a capeggiare la loro squadra al ...