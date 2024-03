Amici | Speciale L’Eredità | Todo Modo o Kung Fu Panda? La tv del 23 marzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 23 marzo 2024) Per la prima serata in tv, sabato 23su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Viva la Rai”, condotto da Marco Liorni. Gioco a quiz in cui si sfidano 6 concorrenti Vip in giochi ad eliminazione fino ad arrivare alla ”Ghigliottina”, nella quale si deve indovinare una parola attraverso 5 indizi in 1? di tempo. In caso di vincita il montepremi verrà devoluto in beneficenza alla Onlus Salesiani per il Sociale. Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via l’edizione serale di “di Maria”, condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.45 l’appuntamento è con la serie “Le indagini di Sister Boniface”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lo scoop”: viene trovato alla base di una scala il corpo della segretaria di un importante funzionario governativo: secondo sister Boniface, la donna era già morta prima della caduta… RaiTre alle ...