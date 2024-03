Amici Serale al via | Rai1 ha paura e schiera tre programmi | i dettagli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 23 marzo 2024) Contrastare ildinon è facile. La Rai lo sa bene e per provarcitre volti che hanno notevole successo: il 23 marzo suci sarà il secondo speciale de L'Eredità in prima serata con Marco Liorni e poi dal 6 aprile arrivano I Migliori Anni di Carlo Conti. A seguire, a maggio, la grande novità della stagione: riposto in soffitta Il Cantante Mascherato per tutta una serie di flop (dagli ascolti al meccanismo lento fino ai concorrenti), Milly Carlucci si prepara per proporre al pubblico del sabato sera del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo il suo nuovo show dal titolo L'Acchiappa Talenti. Prende forma il cast del nuovo programma di Milly Carlucci che prevede anche il ritorno di Flavio Insinna, fuori dalla tv pubblica dal 2024 quando ha concluso la sua avventura come padrone di casa ...