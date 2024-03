Amici Serale 2024 è in diretta o registrato | quando e dove è stato girato

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di sabato 23 marzo 2024)è in? I segreti sul programma di Canale 5 Ildiè un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana. Si tratta del talent musicale più noto e longevo della televisione italiana e ogni anno sforna talenti pronti a spiccare il volo nell’intrattenimento italiano. Tutti i vincitori e non solo, per la maggior parte, hanno fatto una grande carriera diventando attori, cantanti e ballerini di ottimo livello. La storia delci propone sempre lo stesso dilemma e anche quest’anno:è in? Ecco tutte le curiosità di ieri e di oggi sue ...