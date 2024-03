Amici | Kumo chi è | l’incidente | l’esperienza con Elodie e perché si chiama così

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Il ballerinoè finito al ballottaggio insieme alla cantante Lil Jolie durante la prima puntata del Serale di, quella andata in onda sabato 23 marzo. Chi èsi? Tiziano Coiro, questo è il vero nome di, ha 22 anni ed è originario di Gaeta, in provincia di Latina. Da diverso tempo vive a Milano, città in cui si è trasferito proprio per avere maggiori opportunità di diventare un ballerino professionista. E in effettiha già sperimentato palchi importanti proprio a Milano. Basti pensare che lo scorso anno ha fatto parte del corpo di ballo che ha accompagnatodurante la serata evento al Forum di Assago. L'anno prima era fra i ballerini scelti per animare la cerimonia d'apertura dei ...