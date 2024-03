Amichevoli internazionali 2024 | il Brasile piega l’Inghilterra nel finale | nessun gol in Danimarca-Svizzera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Un solo gol in due delledi lusso della serata tra quattro protagoniste del calcio mondiale. Partita scoppiettante a Londra, dove Inghilterra esi affrontano a viso aperto e con le difese decisamente allegre. Prima grande chance per gli ospiti con l’incursione di Vinicius su giocata monstre di Paquetà, non è però freddo davanti la porta. Diverse le conclusioni da fuori dei Tre Leoni, che perdono Walker per infortunio e ricorrono spesso al cross dalla trequarti, evita guai la retroguardia verdeoro. Nel secondo tempo, poi, le tante sostituzioni fanno sì che i ritmi calino un po’, ma ecco che lo 0-0 viene scongiurato dal gol di Endrick, su assist del solito elettrico Vinicius, che regala la vittoria alla nazionale guidata da Dorival Junior. Per gli inglesi di Southgate, invece, non tutto è da buttar via: ...