Amazon assume | tantissime posizioni aperte | invia subito la candidatura

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 23 marzo 2024) Nuove occasioni di lavoro vengono direttamente dal colosso dell’e-commerce che continua ad essere interessato al nostro Paese.A quanto pare, sembra proprio cheabbia voglia di espandersi ancora di più in Italia grazie all’apertura di nuovi poli logistici. Infatti, questa non è la prima volta che il Gruppo investe nel nostro Paese. Già nel 2021 è riuscito a portare lavoro a più di 4.500 persone trasformandole in suoi dipendenti con dei contratti stabili. In due anni, poi, è arrivato alla bellezza di 18.000 risorse italiane.In arrivo nuove proposte di lavoro in Italia da– InformazioneOggi.itLe stesse sono state impiegate soprattutto nel settore della logistica, un settore chesta portando avanti ancora oggi volendo incrementare la rete di centri logistici e di distribuzione. Al momento, infatti, ne sono soltanto 50. ...