Amarcord scudocrociato | gli ex giovani Dc di nuovo assieme tra battute e nostalgia

(Di sabato 23 marzo 2024) Maiori (Salerno), 23 marzo 2024 – Salgono, con affanno, le cento scale e passa per arrivare alla Collegiata di Maiori, costa d’Amalfi, per partecipare, a metà mattinata, alla messa. Che sarà cantata. Li accoglie il parroco, don Nicola Mammato che, prima di iniziare la celebrazione, racconta un po’ la storia del Santuario. A un certo punto si ferma, mette a fuoco chi è seduto nei primi banchi e dice: "Abbiamo bisogno di fare alcuni lavori, se potete darci una mano". Si sente immediatamente una voce squillante, è quella di Pier Ferdinando Casini: "Ci pensa Dario". Cioè Franceschini, seduto tra i banchi dell’altra fila. Risate e applausi. Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn Casini prende alla lettera le parole del parroco e raccoglie le offerte e finisce così la due giorni degli exdella Democrazia cristiana che, a 40 anni dal celebre congresso ...

De Mita boys, sorrisi e sfottò a Maiori: la rimpatriata dopo 40 anni - o Amarcord fate voi, di questi ex giovani democristiani che si sono dati appuntamento, ieri sera, in un albergo di Maiori, in costiera amalfitana. Per ricordare il congresso dei delegati under 25 ...ilmattino