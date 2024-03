Altra sberla all’Italia | Stellantis incentiva gli esodi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 marzo 2024) Mentre il governo dei sedicenti sovranisti minaccia fuoco e fiamme ma poi non fa nulla per convincerea non disimpegnarsi in Italia, il gruppo che ingloba la Fiat continua a smobilitare la sua forza lavoro nostro Paese. L’ultima mossa in tal senso arriva con l’accordo siglato con i sindacati, ad eccezione della Fiom Cgil, sugli incentivi per i dipendenti che lasciano volontariamente l’azienda per andare in pensione o per intraprendere nuovi percorsi professionali. Si continua, insomma, a ridurre l’organico degli stabilimenti, senza prevedere in cambio l’assunzione di nuovi giovani. Perconta solo Parigi La holding, di cui è presidente Jhon Elkann, e che ha recentemente chiuso i conti del 2023 con un risultato record – il più alto di sempre con 189,5 miliardi di ricavi e 18,6 miliardi di utili – spiega ...