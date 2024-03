Altra mazzata per Mirafiori Stellantis sceglie la Polonia per assemblare le elettriche del partner cinese Leapmotor

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Si allontanano le speranze di rinascita per lo stabilimentodi, storico sito produttivo della fu Fiat. I dipendenti sono in cassa integrazione, il gruppo parla di rilancio mentre sigla accordi per accelerare sugli esodi incentivati. Ora svanisce anche l’ipotesi, ildel gruppo franco italiano per cui si era prospettata la possibilità di venire a produrre le sue vettureTo3 sotto al Mole, circa 150mila all’anno. La casaha alla fine scelto la, le auto saranno costruite a Tychy. La produzione dovrebbe iniziare già a fine giugno, utilizzando la tecnica semi-knocked down (SKD) che prevede la trasformazione di kit parzialmente assemblati in veicoli ...