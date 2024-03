Allarme virus Dengue Sorveglianza e bonifiche | scatta l’allerta in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Dopo aver superato il record delle serie storiche con quasi due milioni di contagi registrati in meno di tre mesi nel 2024, la preoccupazione per la diffusione dellasupera i confini del Brasile e cresce anche all’estero, dove l’è già in prima linea nelle azioni di prevenzione. Potenziare la, implementare lee formare il personale sanitario, fornendo informazioni anche ai cittadini sono le indicazioni di una circolare del ministero della Salute. Le Regioni dovranno predisporre misure di monitoraggio e di contrasto dei vettori. Previsti controlli nelle donazioni di sangue.