Alla fondazione An si parla di destra | fascismo e accuse strumentali della sinistra Con Capezzone | Bocchino | Giordano e Terranova

Cos’è Isis-Khorasan, il gruppo che ha rivendicato la strage di Mosca - Cosa è e cosa vuole Isis-Khorasan, il gruppo costola dello Stato islamico che ha rivendicato la strage di Mosca.lettera43

Benevento, svolta museo egizio De Luca-Mastella: ok Alla fondazione - Una telefonata per il Museo egizio. Arriva anche il via libera della Regione Alla fondazione per la istituzione del sito di valorizzazione dell'eccezionale patrimonio cittadino legato Alla civiltà dei ...ilmattino

Teatro, Haiku in scena e l’opera filmica Apocalisse negli spazi di Lenz - Nuove rotte per nuove cartografie nelle esplorazioni artistiche di Lenz fondazione per l’ultima annualità del progetto triennale 22_24 Geosofie e Bestiari, che lungo tutto il corso del 2024 darà conti ...parma.repubblica