Alfa a Verissimo | “Sono uscito da una pizza in ritardo” | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 23 marzo 2024)ha raccontato il suo inizio di carriera parlando della scuola, del bullismo subito e di come la musica e la scrittura siano stati la sua ancora di salvataggio. Non andava alle feste, veniva preso di mira perché grassottello e timido, ma la musica era sempre lì ad accoglierlo. Scrivere era un modo per sfogarsi. Il suo singolo di debutto?dice: “da unain“. Ecco ilcon l’intervista integrale.