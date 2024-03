Alessandro Politi

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 23 marzo 2024) Sale la tensione nel mondo. L’attacco terroristico al Crocus City Hall di Krasnogorsk, nei sobborghi di Mosca, vede un bilancio di morti salire di ora in ora. Ora siamo ufficialmente a 133 morti accertati, ma è stato reso noto che almeno altri 16 feriti versano in condizioni disperate. L’attentato è stato rivendicato da una costola dello Stato Islamico e nelle ore sarebbero stati assicurati alla giustizia i terroristi da quanto fa sapere il Cremlino. Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) in queste ore afferma che i terroristi intendevano attraversare il confine tra Russia e Ucraina in auto e avrebbero “contatti rilevanti sul lato ucraino“. L’attacco terroristico sarebbe stato accuratamente pianificato e gli autori avevano armi preparate in anticipo in un covo, ha osservato l’Fsb, aggiungendo che si sta lavorando per determinare tutte le circostanze dell’incidente. Undici ...