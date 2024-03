Al via il congresso di FdI a Roma | duello Perissa-Milani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Al via al Palazzo dei congressi diillocale di Fratelli d'Italia, che si concluderà domani sera con l'elezione del nuovo coordinatore della federazionena. In campo, nonostante i tentativi portati avanti fino all'ultimo, due candidati: Marcoe Massimo, ex coordinatore commissariato nel 2023. "È un bellissimodi confronto, allo stato ci sono due candidati e vedremo come andrà. Dimostra che siamo un partito vero, non una capocrazia", osserva Arianna Meloni, responsabile della segreteria e tessere diFratelli d'Italia, arrivando all'appuntamento.