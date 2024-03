Al Castel Nuovo di Napoli la mostra ‘Rivelato- I Misteri del Sacro’ di Domenico Sepe

Chissà dove sarebbe, ora, in classifica, il Castelnuovo se avesse potuto giocare sempre con l’attuale organico e con tutti in salute, a parte qualche acciacco momentaneo. Un Castelnuovo che può ... (sport.quotidiano)

Evento sportivo, diciamo storico, domenica scorsa, al "Nardini" dove era da ben Dieci anni che non si vedeva un giocatore segnare tre reti nella stessa partita e, come è consuetudine oggi, portare ... (lanazione)

Sarzana (La Spezia) 21 marzo 2024 - Ci vorranno ancora un paio di giorni per asciugare tutto e sistemare le aule e corridoi andati completamente a lago . Le lezioni alla scuola media “Dante Alighieri” ... (lanazione)

In tanti alla Festa di Primavera per assistere alla posa della prima pietra del Nuovo Asilo Nido - La Festa di Primavera organizzata dal Comune di Castel Viscardo in occasione dell'annunciata posa, simbolica, della prima pietra del Nuovo Asilo Nido e della sepoltura della Capsula del Tempo, tenutes ...orvietonews

Lucca Collezionando gli appuntamenti imperdibili di domenica con Silver, Lucarelli, Castelli e Nardi - Dopo un emozionante momento inaugurale e una prima giornata già affollata dalle prime ore, il festival vintage-pop più amato da appassionati e appassionate e dalle famiglie alla ricerca di un divertim ...lagazzettadilucca

I bambini de L’Altalena e la capsula del tempo, Longaroni: “Non esiste futuro senza memoria del passato” - La festa di primavera organizzata dal Comune di Castel Viscardo in occasione della posa, simbolica, della prima pietra ...orvietosi