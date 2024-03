Agostini | ”Napoli | sostituto di Osimhen? Gimenez sta facendo tanti gol | potrebbe essere la scelta giusta”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 23 marzo 2024) Massimo: “, Gimenez del Feyenoordla soluzione, 4-5 difensori nel mirino, dal d.s. al nuovo allenatore fino al mercato e lo stadio, dipende tutto da De Laurentiis” Massimo, allenatore, ex attaccante del, ha rilasciato un’intervista di Antonio Petrazzuolo per “Magazine.Com”. Queste le sue parole:: ildi fatto può ancora sperare nella qualificazione in Champions League “Mancano 9 partite alla fine del campionato, per cui ci sono ancorapunti in palio. In programma noto tra l’altro scontri diretti contro Atalanta, Roma e Bologna, per cui ildi fatto può ancora sperare nella qualificazione in ...