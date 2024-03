(Di sabato 23 marzo 2024) Un uomo di 78 anni che allevava alcune"da", spaventato dai suoi animali che lo avevano circondato mentre portava il secchio col mangime, è caduto battendo la testa ed è statoin. E’ accaduto a Olgiate, in provincia di Varese. L’anziano è stato soccorso dai sanitari dell’Areu e accompagnato al San Leopoldo Mandic di Merate. Non ha riportato ferite gravi, solo...

Olgiate Molgora (Lecco), 23 marzo 2023 – Le sue oche da guardia gli si sono rivoltate contro, lui è indietreggiato per allontanarsi, ma è inciampato, è caduto a terra e si è spacca to la testa . Ad ... (ilgiorno)

Aggredito da oche "da guardia", 78enne ricoverato in ospedale - Un uomo di 78 anni che allevava alcune oche "da guardia", spaventato dai suoi animali che lo avevano circondato mentre portava il secchio col mangime, è caduto battendo la testa ed è stato ricoverato ...gazzettadelsud

Torre del Greco, tre interventi dei volontari in 12 ore per aiutare animali in difficoltà - Animali in pericolo: provvidenziale l'intervento dei volontari. Accade a Torre del Greco, dove in meno di 12 ore le guardie ambientali del Corpo Gav hanno dovuto effettuare tre ...ilmattino

Olgiate, 78enne Aggredito dalle sue oche da guardia: cade e si spacca la testa - Il pensionato alleva le oche perché sono ottimi animali da guardia: diffidenti verso gli estranei, non si lasciano corrompere neanche dal cibo ...ilgiorno