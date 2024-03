AEW | Kota Ibushi | il ritorno sul ring sembra imminente

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 23 marzo 2024) Come riportato diversi mesi fa sul nostra portale,è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico dopo essersi infortunato a Pro Wrestling NOAH The New Year 2024. La stella giapponese aveva abbandonato l’arena in ambulanza a causa di una lesione ad entrambi gli stinchi sofferta nei primi momenti del suo match contro Naomichi Marufuji. Nonostante l’infortunioaveva deciso di completare il match (di oltre mezz’ora), finendo poi sotto i ferri a metà gennaio per limitare i danni. Tuttavia, oggi “The Golden Star” ha condiviso sui social un video che fa ben sperare i suoi fan. Nel video pubblicato sui X, si può vedere il lottatore giapponese allenarsi suleseguendo più di mezza dozzina di powerbomb, e persino un standing moonsault, su un manichino....