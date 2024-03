Aeffe nella tana della capolista Ad Ancona in palio il posto playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) È una giornata di importanza capitale per gli equilibri del girone E di serie B. Oggi alle 17,30 ade Osimo – nell’arco di circa 20 chilometri – quattro squadre di fatto si giocano un pezzo di. Già, perché adlaThe Begin Volley ospita la 4 Torri Volley, seconda a -5. A Osimo invece la Nef Re Salmone affronta Pallavolo Sabini, un match tra due formazioni che occupano il terzoa -2 dall’, ma con una partita in meno. È chiaro quindi che la posta inin terra marchigiana sia enorme, ma i granata non devono farsi condizionare dalla tensione. Sfoderando la miglior prestazione possibile di fronte ad un sestetto che ha vinto 16 delle 18 gare disputate dall’inizio del campionato, compresa quella di andata a Ferrara. Purtroppo ...