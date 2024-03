Acerbo Prc | “Solidarietà al popolo russo”

Acerbo (Prc): Piena solidarietà all’insegnante, magliette pro Palestina non sono vietate - Esprimo piena solidarietà all'insegnante che rischia la gogna per aver semplicemente indossato una maglietta di solidarietà con il popolo palestinese. In ...pressenza

Acerbo (PRC): i popoli hanno bisogno di medici non di bombe. Gentiloni e Michel propongono deriva militarista e guerrafondaia - Intanto buon anno a tutti, se non è troppo tardi, e poi volevo dirvi che il nostro adorato Occidente ha intenzione di mandare avanti la guerra contro la Russia via Ucraina, almeno per quest’anno (e ...informazione