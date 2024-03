Acerbi non convince il procuratore federale | Chiné gli fa una domanda che lo mette in difficoltà

Con le audizioni di ieri di Acerbi e Juan Jesus, è terminata l’indagine di Chinè che ha passato ora tutto al Giudice Sportivo per la decisione che dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì. Nulla di ... (ilnapolista)

La Procura Federale ha ascoltato i protagonisti del caso Acerbi - Juan Jesus . Solo i due calciatori, nessun altro, come ha deciso il procuratore Giuseppe Chiné. Esclusa quindi la possibilità che in ... (sport.quotidiano)

Stefano Impallomeni a TMW Radio torna sul caso legato a Francesco Acerbi, sostenendo come non sia da escludere una possibile decisione drastica in casa Inter. decisione – Secondo l’ex calciatore ... (inter-news)