Acerbi | durante l’interrogatorio non ha saputo motivare le scuse in campo

Francesco Acerbi non partirà con la Nazionale azzurra per la tournée negli Usa, dove sono previste due amichevoli. La decisione di escludere il difensore dell'Inter dal gruppo... (ilmessaggero)

Francesco Acerbi non partirà con la Nazionale azzurra per la tournée negli Usa, dove sono previste due amichevoli. La decisione di escludere il difensore dell'Inter dal gruppo... (ilmessaggero)

Juan Jesus interrogato dalla Procura federale: Acerbi è spalle al muro - durante il secondo tempo della partita giocata tra i campioni d’Italia in carica e la squadra attualmente prima in classifica. «Io quelle frasi non le ho dette...». Acerbi in questi giorni non si è ...napoli.repubblica

GdS: “Caso Acerbi-Juan Jesus, la mia parola contro la tua: la decisione del Giudice tra pochi giorni” - Da poche ore si è conclusa l’audizione con la Procura FIGC da parte dei due protagonisti dell’episodio spiacevole tra Francesco Acerbi e Juan Jesus, durante Inter-Napoli della scorsa settimana.mondonapoli

Corsport - Acerbi nega, ecco wuello che dice di aver detto - «Ti faccio nero», la frase che Acerbi riferisce di aver pronunciato nei confronti di Juan Jesus. È questa l’unica ammissione fatta dal difensore durante l’audizione con la Procura Federale, avvenuta.tuttojuve