Accoltellati in piazza | resta il mistero

(Di sabato 23 marzo 2024) Si cerca ancora chi martedì scorso ha aggredito due apprendisti del Barber Shop diVittorio Veneto, in pieno centro. Potrebbero essere stati in due ad accoltellare i 19enni egiziani. I carabinieri li stanno cercando ma è probabile che abbiano lasciato la città. Il ferimento dei due ragazzi attorno alle 16 è ancora un: non si conoscono né il movente né gli autori. L’unico elemento che gli inquirenti hanno in mano è un coltello abbandonato vicino alla panchina dove sono rimaste le impronte di uno di loro. Intanto sta meglio il più grave degli apprendisti, che aveva riportato una profonda ferita all’addome con il coinvolgimento di un polmone: guarirà in 15 giorni.