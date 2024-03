Abbadia | kitesurfer di 56 anni alla deriva in mezzo al lago | salvato e riportato a riva

(Di sabato 23 marzo 2024)Lariana (Lecco), 23 giugno 2024 – Undi 56inaldi Como, è stato recuperato e soccorso dagli Opsa della Croce rossa di Colico. Il 56enne nella tarda mattina a di oggi ha avuto un problema tecnico con l'attrezzatura al largo diLariana. Ha chiesto aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, che a loro volta hanno girato la chiamata ai soccorritori di Areu. In zona erano già impegnati gli Operatori polivalenti del soccorso acquatico della Croce rossa di Colico a bordo dell’idroambulanza Nau 140 per fornire assistenza durante una regata di vela. Dcentrale operativa del 118 sono stati così dirottati subito per raggiungere il kiter. Lo ...

