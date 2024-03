Aaron Taylor-Johnson | La Nuova Prospettiva Oscura di Kraven the Hunter

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 23 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Nel vasto panorama dei supereroi Marvel,si prepara a portare una fresca e più cupanel prossimo film di Sony, “the”. Noto per i suoi ruoli in “Kick-Ass” e “Avengers: Age of Ultron”, l’attore si immerge nel personaggio dicon un senso di responsabilità e il desiderio di offrire qualcosa di innovativo al pubblico.afferma chethesfiderà “alcuni studi che sfornano” le stesse cose In un’intervista con Rolling Stone,ha sottolineato l’unicità e la profondità del ...