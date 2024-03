A1 | camion si ribalta in autostrada Traffico in tilt e code fino a 10 km

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilè stato interrotto e si sono formate lunghea 10 chilometri, a causa di un incidente che ha coinvolto unquesta mattina sull'A1. L'incidente, che ha visto ilmento di unal chilometro 626, ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione verso sud. Sulle scene sono intervenuti soccorsi sanitari, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia. Inizialmente, la strada è stata chiusa tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli, ma successivamente la chiusura è stata estesa da Anagni per alleviare ilcongestionato all'altezza di Frosinone. Verso mezzogiorno, il tratto chiuso è stato riaperto e la circolazione è stata ripristinata su due corsie nel punto dell'incidente.

