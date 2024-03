A Recanati i dorici si giocano tutto Una vittoria per salvare la stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Oggi al Tubaldi dic’è una partita che è molto più di un derby. E l’Ancona deve e vuole vincerla. Anche con tutte le assenze del caso. Ma forte dei cinquecento tifosi che saranno presenti a sostenere i biancorossi. Per la squadra, per la società, per la tifoseria che la segue sempre in giro per l’Italia, per il blasone, sopratper la salvezza: l’Ancona chiede strada alla Recanatese, consapevole della difficoltà del match, della caratura di giocatori come Sbaffo e come l’ex Melchiorri. Consapevole anche che non ci saranno Cella, squalificato, né Saco, ancora in Giappone con la nazionale del Mali fino a lunedì prossimo, né Paolucci, pronto al massimo per la panchina. E con qualche giocatore ancora in forse a causa di problemi gastrointestinali. Ma non è tempo di alibi. Mancano sei partite alla fine dellaregolare ...