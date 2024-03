(Di sabato 23 marzo 2024) Firenze si avvicina al tutto esaurito con un tasso di occupazione che in media raggiunge il 75% ma che sfiora anche il 90% per gli hotel a. Federalberghi Firenze punta a ripetere i numeri dell’anno scorso, quando il tasso di occupazione delle camere afu del 95%. "Sarà difficile replicare l’andamento del 2023 visto che questo anno il ponte capita tra fine marzo e inizio aprile, di solito le persone preferiscono spostarsi a primavera inoltrata. Ma siamo veramente soddisfatti, nonostante il periodo non del tutto favorevole Firenze si conferma una delle destinazioni preferite dai turisti di tutto il mondo" sottolinea Francesco Bechi, presidente Federalberghi Confcommercio Firenze. Ad avere la meglio, sono le strutture a"un dato che ha un significato importante – ...

Festività che viene, Caro voli che trovi. Come sta accedendo in vista della Pasqua , che quest’anno cade l’ultimo giorno di marzo. A sollevare il problema, è stato il Centro di formazione e ricerca ... (ilfattoquotidiano)

La famiglia media Italia na ha speso in questi ultimi 2 anni 4 mila euro in più a causa del boom dell’inflazione registrato tra il 2021 ed il 2023. Il peggio ora sembra essere passato: nel 2024 ... (ildenaro)

A Pasqua un turismo di lusso: "Prenotazioni nei cinque stelle. Più stranieri e meno italiani" - L’obiettivo è occupare l’85% degli alloggi, in calo rispetto al 2023 per la stagione ancora incerta. Il costo della vita blocca arrivi e partenze: i fiorentini all’estero scelgono le capitali europee.lanazione

Pasqua da tutto esaurito negli alberghi di Porto San Giorgio grazie allo sport con il torneo di calcio giovanile - PORTO SAN GIORGIO Anche un torneo di Pasqua per il calcio giovanile: l’appuntamento dal 30 marzo al 1° aprile. Alberghi già sold out per l'occasione. Parteciperanno ...corriereadriatico

turismo, le prove generali per Pasqua - La prova generale per Pasqua. Il primo fine settimana di primavera è un test rilevante per il turismo in Campania. Un weekend ricco di iniziative, soprattutto nelle città, è l'occasione per rimettere ...rainews