A Napoli tutti allo stadio con la faccia dipinta di nero

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Fatemi iniziare con un brindisi – amaro – alla Nazionale di San Marino. Più illusi di me quando accendo su una partita di Serie A e penso di vedere bel calcio, i ragazzi di Roberto Cevoli credevano davvero di poter battere la Nazionale di Saint Kitts and Nevis (ma di cosa stiamo parlando?) e tornare a vincere una partita dopo vent’anni (nei giorni precedenti la sfida qualche giornale aveva persino osato insinuarlo, ignorando la regola trapattoniana del gatto e del sacco). È finita 3-1 per la squadra delle isole caraibiche, e tanti saluti a San Marino. Sì, lo so che volete sapere la mia sulla vicenda di Acerbi, ma onestamente dopo avere letto che per qualche genio la soluzione sarebbe la blackface del difensore dell’Inter in campo pensavo che non ci fosse nulla di più surreale da dire. Mi hanno smentito invece i tifosi del, che pare si presenteranno ...