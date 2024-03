A Firenze l' evento sulla “nascita della democrazia della città”

Marco Carrai , console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, denuncia quanto avvenuto stasera, 6 marzo 2024, in piazza Strozzi, a Firenze : il pubblicvo ha dovuto lasciare la ... (firenzepost)

Firenze , 18 marzo 2024 – Un settore che sta andando a gonfie vele. Sono oltre 3500 le ricerche attive in Toscana per professionisti del mondo tech e digital, un settore in forte crescita (+25% di ... (lanazione)

"Le Case del malcontento" al Teatro Cantiere Florida - Nell'ambito di Materia Prima Festival 2024, il 26 e 27 marzo alle 21.00 al Teatro Cantiere Florida di Firenze, va per la prima volta in scena Le Case del malcontento, dal romanzo di Sacha Naspini.itinerarinellarte

Cultura in Città Metropolitana, 250mila euro di contributi - La Città Metropolitana di Firenze ha stanziato contributi a favore di enti ed associazioni culturali con sede nel territorio metropolitano, o che comunque ...gonews

Tour de France in Emilia Romagna porterà indotto di oltre 29 milioni - Il Tour de France che per la prima volta prenderà il via in Italia, il 29 giugno con la tappa Firenze-Rimini.- seguita il 30 giugno dalla tappa Cesenatico-Bologna e il primo luglio dalla tappa ...altarimini