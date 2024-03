A che ora riprende Sinner-Vavassori | punteggio esatto | ordine di gioco a Miami | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Le problematiche legate alla pioggia rendono il match tra Jannike Andreaun affare che si concluderà in due atti: il primo si è giocato ieri ed è stato fermato sul 3-2 40 pari a favore del numero 3 del mondo, con il torinese impegnato a servire. Le premesse per una partita da vedere, se non altro per il contrasto assoluto di stili, c’erano e ci sono tutte, ma la vera notizia, forse, è che si sia anche potuta far partire. Del resto, le previsioni di ieri sembravano non lasciare scampo alcuno al derby azzurro. Invece un paio d’ore di tregua sono state utili per metter piede in campo, prima che Giove Pluvio decidesse per la conclusione anticipata di qualsiasi operazione. LIVE3-2, ATPin DIRETTA: la pioggia rimanda tutto. Nuovo orario e programma Il match tra ...