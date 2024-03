A che ora riprende Paolini-Volynets | punteggio esatto | programma WTA Miami | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024) Sono sei i match WTA terminati prima che la pioggia bloccasse qualsiasi iniziativa e speranza di portare ulteriormente avanti il. Jasminenon è tra le fortunate: era ancora in campo dopo quasi due ore contro l’americana Katiequando l’acqua è tornata a scendere. L’azzurra era riuscita a girare un complicato primo set dalla propria parte, chiudendo il tie-break per 10-8, mentre nel secondo set, fino al 4-5 in favore della ventiduenne californiana,aveva avuto due volte il break di vantaggio, cedendolo però in differenti fasi. Al netto di tutto, è evidente come si tratti di un impegno più gravoso del previsto, ma che l’italiana può sperare di portare a conclusione nel giro di poco tempo, qualora tutto fosse a lei favorevole. LIVE7-6, ...