A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist discesa femminile Saalbach | programma | streaming

(Di sabato 23 marzo 2024) La Coppa del Mondodi sciè arrivata al suo epilogo.si disputerà l’ultima gara dell’anno e sarà unalibera. In palio c’è ancora la coppa di specialità, con Lara Gut-Behrami pronta a conquistare la sua quarta sfera di cristallo in una stagione memorabile. LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 11.15 L’elvetica ha un vantaggio davvero rassicurante sulle avversarie. Gut-Behrami, infatti, conduce la classifica con un 369 punti e le dirette inseguitrici sono le austriache Stephanie Venier (301), Cornelia Huetter (297). La matematica tiene ancora in corsa Jasmine Flury (275). In casa Italia i fari sono puntati soprattutto su Federica Brignone, che proverà a chiudere in bellezza una stagione da record anche senza coppe. ...