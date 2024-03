A Castello Sonnino si parla di turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) MONTESPERTOLI Oggi a partire dalle 10 e per l’intera giornata, ila Montespertoli - un secolo addietro residenza dello statista Sidney- ospita il convegno del progetto “Arte & Sostenibilità“, realizzato dall’Associazione Sincresis con il contributo della Regione Toscana Giovani sì, in relazione al bando ‘Toscanaincontemporanea2023’, e con il patrocinio dei Comuni di Empoli e Montespertoli. Già alci sono tanti giovani di atenei americani, e lo stesso convegno richiama nomi importanti di università italiane. Il tema è attuale: è ilche si poggia su arte, storia ed ambiente che quasi per definizione è il più sostenibile. In seguito alla pubblicazione nei social di una ‘call’ rivolta ad artisti under 35 per l’invio di progetti che affrontano il tema della ...