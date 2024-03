40 anni di Drive In | Antonio Ricci sale in cattedra | “Silvio Berlusconi non era convinto di fare Drive In Claudio Baglioni? Mi beffo di lui e della censura”

(Di sabato 23 marzo 2024) A distanza di 40da “In”,è salito inall’Università La Sapienza di Roma davanti agli studenti del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo per una lezione-evento dedicata a questo programma che ha segnato la storiatelevisione italiana. Assieme a lui altri volti noti del giornalismo e dello spettacolo come Victoria Cabello, Enrico Mentana e Barbara Palombelli.In,inLa prima puntata delIn andò in onda nell’ottobre 1983 e con il tempo il programma entrò nella memoria collettiva: “Il segreto di ...

Drive-Away Dolls a Lodi - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Lodi (Lodi). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, cas ...mymovies

Drive In, Antonio Ricci sale in cattedra - A distanza di 40 anni da "Drive In", Antonio Ricci è salito in cattedra all'Università La Sapienza di Roma davanti agli studenti del Dipartimento di ...superguidatv

Drive-Away Dolls a Asti - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Asti (Asti). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, cas ...mymovies