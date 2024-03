22 Marzo 2024 – Decine di morti in attacco nella sala da concerti Crocus City Hall | a Mosca Isis rivendica l’attentato

(Di sabato 23 marzo 2024) Il sedicente Stato Islamico avrebbeto, via Telegram, l’da, a nordovest di, che ha provocatodie oltre 100 feriti. Intanto Kiev incolpa la Russia e il presidente Putin per. L’terroristicodi Krasnogorsk nei sobborghi di“è una deliberata provocazione del regime di Putin, da cui la comunità internazionale aveva messo in guardia“. Ad affermarlo Andrii Yusov, rappresentante della direzione principale dell’intelligence ...

Il sedicente Stato Islamico avrebbe rivendica to, via Telegram, l’ attacco nella sala da concerti Crocus City Hall , a nordovest di Mosca, che ha provocato Decine di morti e oltre 100 feriti. Intanto ... (strumentipolitici)

L’Asl revoca il direttore di anestesia. Comincia la battaglia in ospedale: "Ho già impugnato la delibera" - La direzione: "Saltate 80 sedute a Marzo e 110 ad aprile". Consales: "Poche risorse, criticità in via di soluzione" ...lanazione

Filippine-India: ministro Esteri Jaishankar in visita da oggi al 27 Marzo - Il ministro degli Esteri dell'India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita nelle Filippine da oggi al 27 Marzo. Lo riferisce un ...agenzianova

Miami, il programma di martedì 26 Marzo: Sinner nel tardo pomeriggio, Musetti-Alcaraz in prima serata. Arnaldi apre la giornata - Sinner per le 19:30, non prima delle 20:30 Lorenzo contro il n.2 ATP. Nel primissimo pomeriggio Arnaldi-Machac ...ubitennis