22 Marzo 2024 – Decine di morti in attacco nella sala da concerti Crocus City Hall | a Mosca Isis rivendica l’attentato

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 23 marzo 2024) Il sedicente Stato Islamico avrebbeto, via Telegram, l’da, a nordovest di, che ha provocatodie oltre 100 feriti. Intanto Kiev incolpa la Russia e il presidente Putin per. L’terroristicodi Krasnogorsk nei sobborghi di“è una deliberata provocazione del regime di Putin, da cui la comunità internazionale aveva messo in guardia“. Ad affermarlo Andrii Yusov, rappresentante della direzione principale dell’intelligence ...