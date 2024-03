“110 e lode | un traguardo bellissimo” | il figlio vip si è laureato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 23 marzo 2024) Personaggi tv. Ilvip di due personaggi molto noti nel mondo della televisione italiana, si ècon il massimo dei voti presso la facoltà di European Economy all’Università di Siena. Scopriamo insieme chi è e maggiori dettagli su questo lieto evento.Leggi anche: “Uomini e Donne”, l’annuncio della famosa dama sui social Leggi anche: Gerry Scotti e il team di Mediaset sconvolti dal lutto: “Ci hai lasciato troppo presto” Lorenzo Greco, la passione per la musica Lorenzo Greco, nato nel 1998, è il frontman e il cantante della band The Old Blossom. Nel 2019, quando suo padre Alessandro stava presentando Miss Italia, una sua breve inquadratura catturò l’attenzione del pubblico, che rimase affascinato dalla sua bellezza. La sua presenza non passò inosservata. Nella sua biografia su Instagram, Lorenzo menziona anche la sua ...