Zogno | era scomparso da due settimane | è stato ritrovato in Francia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Èe sta bene Geson Gusani, il 15ennedail 6 marzo senza documenti, soldi e cellulare. La madre l’ha rintracciato a Marsiglia, in, nella notte tra mercoledì 21 e giovedì (22 marzo) mentre si trovava con degli amici in una casa. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri di Ponte San Pietro e si erano rivolti anche alla trasmissione «Chi l’ha visto?». Le ricerche erano in atto da giorni. L’ultimo avvistamento risale a lunedì scorso, quando erafermato dalla Polizia svizzera mentre dormiva all’aeroporto di Ginevra con altri giovani. Il giorno stesso la mamma aveva presentato denuncia anche al commissariato di Marsiglia, dove poi è