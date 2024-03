Zirkzee | parla Bombardini | «Ecco quanto vale sul mercato»

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’ex calciatore Davidesi è espresso positivamente su Joshua: nel giro delle voci di calcioIntervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, l’ex centrocampista del Bologna Davideha detto la sua su Joshua: grande obiettivo di calciodi molte squadre.– «È un giocatore checerte cifre, ora non so se 40 o

Dionigi: "David, Gimenez o Zirkzee Racchiude caratteristiche idea e non ho dubbi, scelgo lui" - E’ un giocatore che ha colpi, ma il lavoro dell’allenatore sarà quello di trovare gli interpreti giusti per io suo modo di giocare” Per il Napoli, per il post Osimhen, si parla di tanti interpreti: ...msn

Kok: “Zirkzee è tornato nuovamente in voga ma non è un profilo alla Giroud come invece è Santiago Gimenez” - Il giornalista di Algemeen Dagblad Nik Kok ha detto la sua su due attaccanti di cui si parla molto in Olanda. MilanNews ha intervistato Nik Kok che ha parlato di Zirkzee e Gimenez, due attaccanti che ...calcioblog

'Juventus, Motta porterebbe Zirkzee' - Antonio Di Gennaro, ex centrocampista del Verona e della Nazionale, ora commentatore televisivo, parla del momento della Juventus: `La Juventus fino a due mesi.calciomercato