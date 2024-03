Zigni | il tuo angolo di Eritrea a Verona

Leggi tutta la notizia su appuntidizelda

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nascosto tra le vie in zona Veronetta, si cela un piccolo locale:. Qui potrai immergerti nei sapori e nei profumi del Corno d’Africa, gustando la cucina tipica. Noi ci siamo stati e… ne siamo rimasti incantati, te ne parliamo nel dettaglio con questo nuovo articolo., un locale semplice ma dai profumi inebriantiè un locale dall‘atmosfera calda e accogliente che vi avvolgeranno fin dal primo istante. L’arredamento semplice e minimale con rievoca con i colori e le suggestioni della cultura. All’interno del locale non si possono non notare oggetti e quadri tipici, che raccontano storie di una terra lontana. Profumi inebrianti di spezie esotiche, come il cumino, il cardamomo e il peperoncino, stuzzicano l’olfatto e anticipano la delizia dei piatti che vi aspettano. ...