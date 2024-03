Zhang-Inter | la situazione si complica? Ben quattro possibilità per il futuro! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo le novità legate ai problemi finanziari di StevenSky Sport 24 decide di approfondire lalegata al Presidente dell’, sul quale grava la scadenza del prestito Oaktree. OPZIONI – In tanti si chiedono quale sarà ildi Stevene se questo sarà ancora legato alla presidenza dell’. Sullacerca di fare chiarezza Fabio Tavelli: «I casi sono essenzialmente tre. Il primo, molto difficile, è rimborsare il prestito, come un’obbligazione. Il secondo è rinegoziarlo, cioè allungarlo e fare in modo che questa scadenza venga posticipata. Di fatto è un rifinanziamento. Oppure, nel terzo caso, ci si fa prestare soldi da un altro creditore, si copre questo debito ma, di fatto, se ne apre un altro. Così però si allunga. In realtà c’è ...