Zhang | guai seri! Causa da 320 milioni riconosciuta anche in Italia!

(Di venerdì 22 marzo 2024) Stevenè ormai in problemi veramente. L’Inter non c’entra nulla ed è estranea alla situazione. Il suo presidente deve 320di euro ai creditori di Hong Kong. La notizia arriva da Calcio e Finanza. ALLARME – Il ricorso di China Construction Bank Asia Corporation è stato accolto dalla Corte d’Appello di Milano.perciò la sentenza del Tribunale di Hong Kong: Stevendovrà pagare 320di euro ai suoi creditori. I giudici hanno dato ragione a questi ultimi e la quota precisa da pagare sarà di 255di dollari più interessi per 2.6fino all’agosto del 2021 e interessi annui al 13% fino alla data del pagamento. Tutto questo non vede coinvolta l’Inter, che comunque osserva con attenzione la situazione ...