Zelensky | attaccati con missili e droni

(Di venerdì 22 marzo 2024) 9.30 "I russi hanno attaccato l'Ucraina con 90e 60".Così su Telegram il presidente ucraino,."Irussi non hanno ritardi come i pacchetti di aiuti per il nostro Paese. Inon sono indecisi come alcuni politici. I Patriot devono proteggere Kharkiv e Zaporizhzhia, abbiamo bisogno di difesa aerea per la popolazione, le infrastrutture, le case e le dighe". Intanto, secondo la società ucraina Energoatom,la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia "è estremamente pericolosa e minaccia un'emergenza".