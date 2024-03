Zanetti | «Inter concentrata sulle ultime partite Bambini | sognate!»

(Di venerdì 22 marzo 2024) Javier, ospite del Cus di Rende in provincia di Cosenza, ha parlato brevemente degli obiettivi dell’. Poi ha lanciato un messaggio ai. CAMPIONATO ? Javiera Cosenza Channel sul percorso dell’: «Siamo contenti del percorso che stiamo facendo e speriamo di finire al meglio. Mancano ancora tante, siamo concentrati su ogni di queste». VALORI ? Poilancia un messaggio ai: «Si respira una bellissima aria, sempre bello vedere iche si divertono. Libro? Volevo trasmettere sentimento che c’è per il calcio sia in Argentina che qui in Italia. L’ho scritto subito dopo la vittoria del Mondiale, esperienza che ho vissuto con la mia famiglia. I valori del calcio sono ancora quelli di ...

L’ex capitano nerazzurro e attuale vice-presidente Javier Zanetti è tornato in campo con la maglia del club meneghino nella sfida di ieri pomeriggio tra Georgia e Inter Legends. Le sue emozioni ... (inter-news)

Niente più intercettazioni oltre una durata massima di 45 giorni, “salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una ... (ilfattoquotidiano)

Javier Zanetti a Messina: l’ex Inter in Serie D, ospite speciale di Sant’Agata-Siracusa - Oggi a Cosenza, domenica a Messina: l'ex Inter Javier Zanetti in giro per lo Stretto, sarà ospite di Sant'Agata-Siracusa ...strettoweb

Sant’Agata-Siracusa: ospite speciale al “Fresina”, ci sarà Javier Zanetti - Attraverso una nota ufficiale la società Sant’Agata fa sapere di avere un ospite d’eccezione domenica prima del match con il Siracusa.Sarà presente infatti Javier Zanetti, ex capitano e bandiera dell’ ...goalsicilia

Javier Zanetti ospite d’onore del Sant’Agata per la gara contro il Siracusa - L'ex capitano e bandiera dell'Inter, oggi vicepresidente del club nerazzurro, l'amatissimo Javier Zanetti, sarà presente domenica al "Fresina" di Sant'Agata Militello per un saluto in occasione della ...messinasportiva