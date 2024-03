Xbox | il futuro dello sviluppo passa dal supporto a centinaia di team nel mondo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ildi Microsoft per gli sviluppatori che intendono realizzare progetti suè da sempre al centro delle politiche dell’azienda, o meglio della sua divisione gaming. Anche nel corso della GDC 2024 c’è stato modo di approfondire i piani futuri in questa direzione. Prima di delineare i nuovi orizzonti del suo programma a sostegno degli sviluppatori, Microsoft ha voluto condividere alcuni numeri raggiunti finora. Scopriamo così che la compagnia collabora con più di 5000 sviluppatori provenienti da 147 Paesi. Questo si traduce nell’impressionante numero di 3500 progetti in corso per console, molti dei quali saranno titoli indie che potrebbero arrivare suGame Pass e farsi scoprire come piccole gemme nascoste. Il trendperè in ...